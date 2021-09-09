شاهد: خفر السواحل الإيطالي ينقذون 125 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا

أنقذ خفر السواحل الإيطالي حوالي 125 مهاجرا على طول ساحل لامبيدوزا فجر الخميس. وقالت مصالح خفر السواحل في بيان إن قارب المهاجرين كان محاصرا في شعاب مرجانية دفعتهم إليها الأمواج العاتية.
وأظهر مقطع فيديو نشره خفر السواحل مهاجرين يقفزون من زورق مطاطي ويسبحون نحو سفينة إنقاذ. وتم نقل 49 امرأة و20 قاصرًا إلى ميناء لامبيدوزا.
ومنذ بداية العام وإلى غاية 9 سبتمبر- أيلول، وصل أكثر من 40 ألف مهاجر إلى إيطاليا عن طريق البحر بحسب إحصائيات وزارة الداخلية، أي أكثر من ضعف عدد الوافدين في العام 2020.
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