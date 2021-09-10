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شاهد: جمعية مرشدو جبال الألب تحتفل بمرور 200 عام على قمة مون بلان للتوعية بالاحتباس الحراري

احتفلت جمعية مرشدو منتجع شاموني في جبال الألب في فرنسا بمرور 200 عام على بداية نشاطها الرياضي في تسلق قمة مون بلان. واختارت خمسة أعضاء من الجمعية تسلق قمة المون بلان، التي تستهوي العديد من هواة التسلق، لزيادة الوعي بخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يجبر المرشدين على التكيف.

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وتشهد مختلف مساحات الجليد في جبال الألب ذوبانا سريعا حيث تقلصت مساحتها خلال الـ 20 سنة الماضية بسبب الاحتباس الحراري.

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