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شاهد: بركان فاغرادالسفيال يجذب السائحين بحممه المشتعلة في أيسلندا

يتدفق السائحون والزوار بكثرة إلى بركان فاغرادالسفيال في أيسلندا لتجربة الاتصال الوثيق النادر مع باطن الأرض.

بدأ البركان في الانفجار في مارس - آذار الماضي بالتزامن مع إعادة فتح أيسلندا حدودها للسائحين بعد فترة إغلاق كورونا السياح مرة أخرى.

وزار البركان أكثر من 260 ألف شخص منذ بدء ثورانه وحتى الآن.

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