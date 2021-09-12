شاهد: عمل فني خاص يغلف قوس النصر بنسيج ضخم

شهد قوس النصر في باريس مسيرات واحتجاجات ووفرة من السائحين ولكن لم يسبق أن تم تغليفه بنسيج باللوني الفضي والأزرق مصنوع من مادة بولي بروبيلين القابلة لإعادة التدوير.

وكُشف النقاب عن هذا التصميم الجديد اليوم الأحد وهو عمل فني من تصميم الفنانين الفرنسيين الراحلين كريستو وجان كلود حيث تم تغليف واجهة نصب الحرب الشهير على جانب الشانزليزيه.

ونشأت فكرة تغليف قوس النصر لأول مرة على يد نفس الفنانين عام 1961.