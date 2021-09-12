شاهد: مقتل شخص على الأقل في انهيار صخري في المكسيك

تلاشى جزء من الجبل في ضواحي العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي مما أدى إلى سقوط صخور هائلة الأحجام فوق حي مكتظ بالسكان مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.
وقام رجال الإطفاء والإنقاذ بتسلق كومة من الصخور التي كونت ثلاثة طوابق فوق المنازل منازل في تلالنيبانتلا، وهي جزء من ولاية مكسيكو، للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين.
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