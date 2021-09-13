شاهد: البابا فرنسيس وفيكتور أوربان وجها لوجه في بودابست

أطلق البابا فرنسيس الأحد دعوة إلى "الانفتاح على الآخرين" في ختام زيارة خاطفة إلى بودابست التقى خلالها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يختلف معه حول سياسة الهجرة.

وقال البابا أمام الحشد المشارك في القداس إن "الشعور الديني هو شريان الحياة لهذه الأمة، وهو مرتبط بجذورها"، وفق تصريحات أوردها موقع أخبار الفاتيكان بالعربية.

ووصف بيان الفاتيكان الاجتماع الذي استمر حوالى 40 دقيقة بأنه "ودي". وظهر الحبر العظم مبتسماً في مشاهد بثتها قناة الفاتيكان الرسمية التي أشارت إلى أن اللقاء كان "وديا"، فيما بدا أوربان أكثر تحفظاً.