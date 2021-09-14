دبي تستكشف شغف ركوب الدراجات النارية في مهرجان سينمائي

أقيم للتو أول مهرجان لفيلم الدراجات النارية في الإمارات العربية المتحدة في دبي. تم عرض ثلاثين فيلماً من الأفلام القصيرة والوثائقية على الشاشة الكبيرة على مدار ثلاثة أيام. يستكشف الجميع بطريقتهم الخاصة روح أولئك الذين يشكلون مجتمع راكبي الدراجات النارية.

أطلق المفهوم إيان كارليس، المسؤول عن المهرجان: "كما يمكنك أن تتخيل، هناك الكثير من الأفلام حول الدراجات النارية. لذلك عندما قمنا بالاختيار، كان الجزء الأصعب : ماذا نختار وماذا نترك".

حب جميع الدراجات

فيلم "Song of Sosa" كان جزء من الاختيار. يدرك مديره كام إلكينز أهمية مثل هذا الحدث، حيث قال : "هذه الأنواع من المهرجانات تمنح صانعي الأفلام، وخاصة صانعي أفلام الدراجات النارية، فرصة لسرد مجموعة من القصص المتنوعة والكاملة لثقافات وخلفيات مختلفة".

في البرنامج أيضاً فيلم " فاست إيدي"، يتحدث عن قصة أحد قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية والذي لا يزال، في سن ال 94، يقود دراجته النارية كل يوم، و فيلم " ريبل رايدرز الذي يتحدث عن محبي دراجة فيسبا في إندونيسيا.

يورونيوز مهرجان دبي السينمائي الأول للدراجات النارية

للإناث أيضاً

عرض المخرج السينمائي المحلي مايكل فوسلو "Why We Ride"، وهو فيلم قصير عن الفرسان في الصحراء.

"أعتقد أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لم يقودوا الدراجات، الإناث بشكل أساسي أيضاً، إذا كانوا يعتقدون أن قبادة الدراجات ليس لهم، فهذا هو الفيلم الذي يجب مشاهدته. إنه قصير جداً وسريع وفي صلب الموضوع. إنه ممتع للغاية ". قال ليورونيوز.

تأمل النسخة الثانية من المهرجان في البناء على نجاح هذا العام، وقد تم تحديد موعدها في شباط / فبراير 2022.