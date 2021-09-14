شاهد: إعادة فتح المدارس في اليونان وإيطاليا أمام الطلاب

ارتدى التلاميذ والطلاب في أثينا الكمامات وأظهروا وثائق تفيد بأنهم خضعوا لنتائج كوفيد-19 سلبية أثناء عودتهم إلى الفصول الدراسية للعام الدراسي الجديد في اليونان. وراقب مديرو المؤسسات التربوية في ضاحية جليفادا بجنوب أثينا درجات حرارة الطلاب أثناء دخولهم المدارس.

سيتعين على موظفي القطاعين العام والخاص دفع تكاليف الاختبارات الأسبوعية أو حمل شهادة التطعيم للوصول إلى مكان عملهم، بينما يتم إعطاء الأطفال غير الملقحين في المدارس الثانوية مجموعات اختبار توزع على نفقة الحكومة.

وفي إيطاليا، أعيد فتح المدارس في جميع المراحل الدراسية في عشر مع المتطلبات الجديدة لما يسمى "الممر الأخضر" للمعلمين والعاملين في المدارس. وبموجب اللوائح الجديدة، فإن البطاقة الخضراء، الشهادة الرقمية أو الورقية التي تظهر أن الأشخاص قد تم تطعيمهم أو اختبارهم سلبيًا أو تعافوا من كوفيد-19. وعاد ما يقارب من 4 ملايين طالب إلى المدارس في مناطق أبروتسو وبازيليكاتا وإميليا رومانيا ولاتسيو ولومباردي وبيدمونت وأومبريا وفينيتو وفالي داوستا ومقاطعة ترينتو، بينما سيتم إعادة فتح المدارس في المناطق الإيطالية الأخرى خلال الايام القادمة.