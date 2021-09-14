شاهد: "ميت غالا" يجمع أكبر كوكبة نجوم في نيويورك بعد غياب عامين بسبب الجائحة

ارتدى أربعمئة شخص من مشاهير التمثيل والموسيقى وعرض الأزياء والرياضة والشبكات الاجتماعية أزياء استعراضية لافتة مساء الاثنين خلال حفل "ميت غالا" الذي يشكل موعدا سنويا رئيسيا لمحبي السهر في نيويورك، بعد غياب استمر أكثر من عامين بسبب الجائحة.
وقد غابت الكمامات بصورة شبه كاملة عن المشهد، لكن المنظمين اشترطوا بأن يكون جميع المشاركين في هذه الأمسية التي تستقطب اهتماما عالميا، مطعمين ضد كوفيد-19 أم أن يقدموا نتيجة فحص سلبية لكورونا... فيما بلغت تذكرة الدخول 35 ألف دولار.
من شارون ستون إلى جاستن بيبر مرورا بكيم كارداشيان وميغان رابينو وفينوس وليامز وجيجي حديد وديان كروغر وإريكا بادو وجنيفر لوبيز وريهانا وكيندال جينر وتايلور هيل وهالي رود بالدوين وفرانك أوشن وحتى النجمة الفرنسية إيزابيل أوبير... لم يشهد متحف "متربوليتان ميوزيم أوف آرت" (ميت) في قلب مانهاتن هذه الكوكبة من النجوم العالميين منذ أيار/مايو 2019.
وتقام هذه الحفلة في العادة سنويا لأهداف خيرية إذ يصب ريعها لتمويل مؤسسة "كاستم إنستيتيوت" التابعة لمتحف "ميت" والمخصصة للموضة والتي تملك ميزانيتها الخاصة وتتمتع باستقلالية مالية مقارنة مع المتحف.
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