شاهد: إتمام عملية لف قوس النصر بباريس تكريما للفنان البلغاري كريستو

يتوافد السائحون والباريسيون للاستمتاع بعمل فنيي التسلق بالحبال خلال عملية لف قوس النصر في باريس بقماش بولي بروبيلين فضي مزرق، تكريما للفنان الراحل كريستو. تم لف أول قطعة قماش عملاقة أسفل القوس الأحد حيث تنطلق المرحلة الأخيرة من التركيب الفني. تم رفع لوح أزرق فضي من مادة البولي بروبيلين القابلة لإعادة التدوير من أعلى النصب التذكاري للحرب الواقع في الجزء العلوي من الشانزليزيه.

خلال الأيام القليلة المقبلة، سيتم تغليف القوس بأكمله بمساحة 25 ألف متر مربع من القماش، في إطار العمل التكريمي للفنان البلغاري المولد كريستو، الذي توفي العام الماضي. كان كريستو يحلم بتغطية المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 50 متراً كعمل فني في الستينيات.

قام كريستو بأعمال فنية كبرى خلال حياته من بينها لف أقدم جسر في باريس في العام 1985 والبرلمان الألماني في العام 1995، إلا أن مشروع لف قوس النصر لم يتحقق قبل وفاته.

أشرف ابن أخيه فلاديمير جافاشيف على تجسيد المشروع الطموح بالتنسيق مع متحف بومبيدو والسلطات الفرنسية. تستمر هذه التظاهرة الفنية إلى غاية 3

أكتوبر- تشرين الأول المقبل.