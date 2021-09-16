شاهد: احتفالية العيد الوطني للفرسان بالمكسيك

أقيمت في المكسيك احتفالية، اليوم الوطني للشارو، وهي مناسبة سنوية يقدم فيها فنانون وفرسان بأزياء تقليدية صروضا موسيقية، ثقافة ترمز إلى سكان الأرض الأصليين الذين كانوا يعتمدون في حياتهم على تربية الإبل والماشية وهم يرتدون ملابس الشارو (رعاة البقر المكسيكيين) الذين عرفوا بموسيقاهم التقليدية والشعبية التي تسمى "المارياتشي" وتحولت احتفالاتهم مع مرور الزمن إلى صناعة الترفيه لدى العامة.

وقام المنظمون بإنارة الشوارع بألوان العلم الثلاثة "الأخضر والأبيض والأحمر". وجرت العادة أن تقام الاحتفالية بأن يتم تكريم الأبطال الذين قاتلوا خلال حرب التحرير ويهتف الحاضرون "تحيا المكسيك!" ثلاث مرات أثناء تقديم عرض للألعاب النارية.