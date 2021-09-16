شاهد: شرطة كنشاسا تقمع مظاهرة للمعارضة وتنكّل بالمتظاهرين

سرعان ما تصاعدت حدّة المواجهات في كنشاسا بين الشرطة والمحتجين خلال المظاهرة التي دعت إليها المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أعملت الشرطة ضرباً وتنكيلاً واعتقالاً بالمتظاهرين الذين كان من بينهم زعيم حزب المعارضة مارتن فايولو.
وانتشرت قوات كبيرة من القوى الأمنية في مناطق متفرقة من كنشاسا، خاصة في المنطقة الممتدة من مقرّ البرلمان، في شمال العاصمة، إلى حي تشانغو الشعبي، تلك المنطقة التي شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.
No Comment المزيد من
شاهد: احتفالية العيد الوطني للفرسان بالمكسيك
شاهد: روبوت لتعبئة البنزين في محطات الوقود في جنوب الصين
شاهد: أمريكيات ومكسيكيات يتظاهرن ضد مناقشة حق الإجهاض من طرف القضاة
شاهد: إتمام عملية لف قوس النصر بباريس تكريما للفنان البلغاري كريستو
شاهد: "ميت غالا" يجمع أكبر كوكبة نجوم في نيويورك بعد غياب عامين بسبب الجائحة
شاهد: إعادة فتح المدارس في اليونان وإيطاليا أمام الطلاب
شاهد: تشرنوبيل تتحول إلى ملاذ لهواة الجولات السياحية على متن الدراجات الهوائية
أول رحلة تجارية أجنبية منذ سيطرة طالبان تغادر مطار كابول
شاهد: أفغان يبيعون مستلزماتهم الخاصة من أجل شراء الغذاء أو الهجرة من البلاد
فيديو: مروحيات روسية تطلق صواريخ مضادة للدبابات خلال تدريبات مشتركة مع بيلاروس
شاهد: البابا فرنسيس وفيكتور أوربان وجها لوجه في بودابست
شاهد: دمار واسع خلفه القتال الشرس في درعا
شاهد: إعادة فتح المدارس في بنغلادش بعد إغلاق دام 18 شهراَ
شاهد: عمل فني خاص يغلف قوس النصر بنسيج ضخم
شاهد: "العمال الصحيون" يتصدرون عروض أسبوع الصين للموضة