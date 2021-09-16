شاهد: شرطة كنشاسا تقمع مظاهرة للمعارضة وتنكّل بالمتظاهرين

سرعان ما تصاعدت حدّة المواجهات في كنشاسا بين الشرطة والمحتجين خلال المظاهرة التي دعت إليها المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أعملت الشرطة ضرباً وتنكيلاً واعتقالاً بالمتظاهرين الذين كان من بينهم زعيم حزب المعارضة مارتن فايولو.

وانتشرت قوات كبيرة من القوى الأمنية في مناطق متفرقة من كنشاسا، خاصة في المنطقة الممتدة من مقرّ البرلمان، في شمال العاصمة، إلى حي تشانغو الشعبي، تلك المنطقة التي شهدت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين.