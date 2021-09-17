شاهد: بوليفيات بتنانيرهن التقليدية يلعبن كرة القدم على علو 6.000 متر

قامت مجموعة من النساء متسلقات الجبال من السكان الأصليين في بوليفيا بلعب مباراة كرة قدم على ارتفاع 5.890 متراً على جبل هيونا بوتوسي قرب لا باز.
النساء التسعة المعروفات بمتسلقات "تشوليتا"، وسمين بهذا الاسم لارتدائهن تنانير "تشوليتا" التقليدية، تسلقن واحدة من أجمل قمم لا باز المكسوة بالجليد ولعبن تحت الثلوج المتساقطة لمدة 20 دقيقة.
هذه المجموعة بدأت نشاطها عام 2015، وحتى اليوم تسلقت نساؤها سلسلة من أعلى قمم بوليفيا.
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