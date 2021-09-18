شاهد | مشاهد من الحياة اليومية في أفغانستان بعد عودة طالبان إلى السلطة

مع تشكيلها حكومة "تصريف أعمال" في أفغانستان، تكون بذلك طالبان انتقلت من جادة الميليشيات المسلحة إلى سدّة الحكم الذي استولت عليه في الخامس عشر من شهر آب/أغسطس الماضي عقب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.
والشعب الأفغاني الذي اختبر نظماً سياسية مختلفة حكمت البلاد خلال العقود الماضية، يجد نفسه الآن أمام واقع "جديد ـ قديم" يتلمّس من خلاله المواطن سبيلاً للعيش والحياة...
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