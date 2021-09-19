شاهد: كيف يعيش المهاجرون الهايتيون العالقون عند الحدود الأمريكية المكسيكية

المهاجرون الهايتيون الفارّون من الفقر والجوع في وطنهم إلى الولايات المتحدة، ما برحوا يؤكدون أن خطط السلطات الأمريكية لإعادتهم إلى هاييتي لن تثني من عزيمتهم مواصلة رحلتهم الشاقّة وصولاً إلى تحقيق هدفهم بعيش كريم.
الآلاف من هؤلاء المهاجرين يقيمون حالياً في مخيمات على حدود تكساس بعد عبورهم المكسيك، غير أن العشرات منهم تجدهم يعودون إلى المكسيك لشراء المياه والطعام من منطقة سيوداد أكونيا ثم يتوجهون مرة أخرى إلى مخيماتهم المقامة تحت جسر في مدينة ديل ريو الحدودية وبالقرب منه.
ووفقاً لعمدة مقاطعة فال فيردي فرانك جو مارتينيز فإن عدد أولئك المهاجرين نحو 13700، ويقول مسؤول أمريكي إن بلاده ستعمل على إعادتهم برحلات جوية إلى بلادهم.
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