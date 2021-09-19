شاهد: أنصار مجتمع "ميم" يشاركون في مسيرتي فخر المثليين بكييف وبلغراد

بملابسهم الملوّنة، خرج الآلاف في مسيرة فخر المثليين السنوية بالعاصمة الأوكرانية، كييف، رافعين أعلام "قوس قزح" لدعم مجتمع "ميم" في البلاد، حيث تقدّم المشاركون إلى السلطات بثمانية مطالب تتعلق غالبيتها بإضفاء الشرعية على الزواج المدني للمثليين وسن قوانين لمكافحة جرائم الكراهية بحق مجتمع "ميم".
وفي العاصمة الصربية، بلغراد، شارك المئات يوم السبت في مسيرة الفخر السنوية، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في الذكرى العشرين لأول مسيرة فخر شهدتها البلاد.
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