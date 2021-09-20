شاهد: بركان يثور بجزيرة لابالما في المحيط الأطلسي

استمر انبعاث الدخان واشتعال الحرائق الإثنين، بعد ثوران بركان في جزر الكناري الإسبانية. امتدت الحمم البركانية في جزيرة لابالما في اتجاه البحر بسرعة 700 متر في الساعة، وفق معهد جزر الكناري لعلم البراكين.

كان البركان قد ثار الأحد، بعد أسبوع من نشاط زلزالي راقبته السلطات عن كثب.