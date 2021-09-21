تجمع مواطنون روس أمام جامعة بيرم التي اقتحمها طالب مسلح الإثنين وأطلق النار على الطلاب ما أدّى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وجرح العشرات. وانتشرت الشرطة وقوات الأمن بشكل كثيف أمام حرم الجامعة هذا الثلاثاء، حيث حضر مواطنون روس ووضعوا القرنفل الأحمر وأشعلوا الشموع.