شاهد: رجال الإطفاء يصارعون من أجل حماية البساتين من حرائق كاليفورنيا

يبذل رجال الإطفاء جهودا جبارة لحماية بساتين أشجار السيكويا من الحرائق التي نشبت في منطقة مجاورة من حديقة سيكويا الوطنية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقام رجال الإطفاء بتغليف أكبر شجرة سيكويا في العالم بغلاف واقٍ لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد مقدار الضرر الذي لحق بالبساتين الموجودة في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها.
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