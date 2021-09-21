بدأت اليونان نقل طالبي اللجوء إلى أول المخيمات الـ"مغلقة" الجديدة التي بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من شكاوى حقوقية من أن القيود المفروضة على الدخول والخروج من تلك المخيمات قاسية للغاية.
ويحيط بالمخيم الجديد في جزيرة ساموس سياجات من الأسلاك الشائكة المزدوجة. ويتسع المخيم لثلاثة آلاف شخص ويحتوي أيضا على كاميرات مراقبة وأجهزة مسح للأشعة السينية وأبواب مغناطيسية.
وأطلق بعض النشطاء على المخيم الجديد اسم "السجن المنعزل".
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