شاهد: بركان لا بالما يدفع السلطات الإسبانية إلى إجلاء 6 آلاف شخص من سكّان الجزيرة

واصل بركان بركان كومبري فييخا نشاطه اليوم الأربعاء في جزيرة لا بالما الإسبانية حيث يتجه تدفق الحمم البركانية إلى أسفل التلة نحو ساحل الجزيرة الأكثر كثافة سكانية.

السلطات الإسبانية أجلت اليوم مئات الأشخاص من قرية تودوك، ليرتفع إجمالي عدد الذين تمّ إجلاؤهم في الجزيرة منذ أن بدء البركان نشاطه يوم الأحد الماضي، إلى حوالي 6 آلاف شخص.