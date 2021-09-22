شاهد: سكان جزيرة لا بالما الإسبانية يرحّلون أغراضهم تخوفاً من البركان الثائر

يواصل بركان كومبري بييخا قذف ملايين الأطنان من الرماد فوق جزيرة لا بالما الإسبانية حيث أطلق السكّان حملة لتنظيف الشوارع والأحياء، فيما يقوم سكّان تودوكي، التي تبعد مسافة 50 متراً عن البركان، بحمل أغراضهم وممتلكاتهم لإبعادها عن القرية تخوّفاً من تصاعد ثوران البركان.

حمم البركان الزاحفة باتجاه منحدرات جزيرة لا بالما كانت دمّرت 320 منزلاً وأكثر من 154 هكتاراً من الأراضي.