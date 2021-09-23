شاهد: ما هي مطالب أطفال إدلب في اليوم العالمي للسلام؟

رسائل وصور تنادي بعودة الأمن وتطالب بتحقيق السلام، تلك أبرز ما تضمنته لفائف ورق طويلة رسم عليها أطفال يعيشون في مدينة إدلب ما يجول بخاطرهم وهم الذين يعيشون ظروف الحرب والتشرد والقهر والفقر.
الفعّالية التي نظمتها جمعية "شفق" غير الحكومية، لكي يصار إلى عرضها، بمناسبة اليوم العالمي للسلام، في مخيم للنازحين بقريتي كيلي ومعرة مصرين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
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