شاهد: آلاف المصلين اليهود يحتشدون أمام حائط المبكى بالقدس في "عيد العرش"

يحتفل اليهود حول العالم، وكذلك في إسرائيل، هذا الأسبوع، بعيد العرش الذي يطلق عليه بالعبرية عيد "سوكوت"، تعني المظلة، وذلك لإحياء ذكرى الخروج من مصر.
وفي "عيد العرش" تتوجّه حشود من المصلين اليهود إلى حائط المبكى في القدس، حيث يقيمون مع كبار الحاخامات صلاة جماعية.
No Comment المزيد من
شاهد: فرق الإطفاء تهب لحماية أشجار السيكويا العملاقة من الحرائق في غابات كاليفورنيا
شاهد: فنان مصري ينحتُ مجسّماتٍ "مجهرية" لأبرز معالم الآثار الفرعونية
شاهد: ما هي مطالب أطفال إدلب في اليوم العالمي للسلام؟
شاهد: سكان جزيرة لا بالما الإسبانية يرحّلون أغراضهم تخوفاً من البركان الثائر
شاهد: بركان لا بالما يدفع السلطات الإسبانية إلى إجلاء 6 آلاف شخص من سكّان الجزيرة
شاهد: الحمم البركانية المنبعثة من بركان كومبري فييخا في الكناري تدمر المدن وتتجه نحو البحر
شاهد: زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
شاهد: حمم بركان كومبري بييخا تقترب من المناطق السكنية في لا بالما
شاهد: قرنفل أحمر وشموع أمام جامعة بيرم الروسية التي شهدت إطلاق نار
شاهد: صورة عملاقة لدوستويفسكي احتفالا بمرور 100 عام على مولده
شاهد: أزمة كوفيد-19 تخيم على عروض مهرجان فياريجيو الإيطالي
شاهد: رجال الإطفاء يصارعون من أجل حماية البساتين من حرائق كاليفورنيا
شاهد: اليونان تبدأ نقل طالبي اللجوء إلى مخيمات شديدة المراقبة
شاهد: متظاهرون في تايلاند يطالبون بـ"رحيل" رئيس الوزراء في ذكرى الانقلاب
شاهد: بركان يثور بجزيرة لابالما في المحيط الأطلسي