شاهد: آلاف المصلين اليهود يحتشدون أمام حائط المبكى بالقدس في "عيد العرش"

يحتفل اليهود حول العالم، وكذلك في إسرائيل، هذا الأسبوع، بعيد العرش الذي يطلق عليه بالعبرية عيد "سوكوت"، تعني المظلة، وذلك لإحياء ذكرى الخروج من مصر.

وفي "عيد العرش" تتوجّه حشود من المصلين اليهود إلى حائط المبكى في القدس، حيث يقيمون مع كبار الحاخامات صلاة جماعية.