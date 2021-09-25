شاهد: المواطنون الأفغان يتعايشون مع الحياة في كابول بعد استيلاء طالبان على السلطة

يقضي سكان العاصمة الأفغانية كابول يوم الجمعة بمدينة الملاهي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في البلاد وأشار ضابط في طالبان إلى أن الحكومة الجديدة ساهمت في التقليل بشكل كبير من معدلات الجريمة كما تعهدت بالحفاظ على سلامة المواطنين. وفي أحد أطراف المدينة، احتشد الناس في الشوارع بينما كان العشرات ينتظرون الخبز المجاني في نهاية اليوم من أحد المخابز.
أفغانستان، التي تعتمد وبشكل كبير على المساعدات الخارجية، تواجه فقرا كبيرا بسبب عدم الاستقرار السياسي وكذا احتياطيات النقد الأجنبي المجمدة ونظام المالية العامة المنهار. وتعهد هذا الشهر مانحو الأمم المتحدة بتقديم أكثر من 1.2 مليار دولار كمساعدات طارئة للدفع بعجلة اقتصاد البلاد.
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