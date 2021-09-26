شاهد: انبعاث الدخان والرماد وتدفق الحمم البركانية من بركان كومبر فيخا في جزيرة لا بالما في الكناري

واصل بركان كومبر فيخا في جزيرة لا بالما بالكناري إطلاق الحمم البركانية السبت 25 سبتمبر-أيلول حيث دخل الثوران المدمر للبركان يومه السابع. وزاد معدل الانفجارات البركانية في الأيام الأخيرة، مما دفع السلطات إلى إخلاء ثلاث قرى إضافية في الجزيرة. وانتشرت تدفقات الحمم البركانية من البركان عبر أكثر من 180 هكتارا من الأرض، ودمرت ما لا يقل عن 400 منزل وأجبرت 6 آلاف شخص على مغادرة منازلهم.

وفقا لمعهد علم البراكين في جزر الكناري، فإن البركان ينبعث منه ما يصل إلى 10500 طن من ثاني أكسيد الكبريت يوميا. تم إلغاء الرحلات الجوية من وإلى جزيرة لا بالما الاسبانية السبت بسبب سحب الرماد البركاني. وقالت شركة تشغيل مطار لا بالما، أينا، على تويتر، إنه تم تعليق حركة الطائرات "بسبب تراكم الرماد" في الهواء. وقالت الشركة إن مطارات أخرى في جزر الكناري لا تزال تعمل.