شاهد | فنان يصنع فسيفساء ضخمة من الحبوب لأنغيلا ميركل في يوم التصويت على خليفتها

صنع الفنان ألكينت بوجيغو من كوسوفو فسيفساء تصور المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها، أنغيلا ميركل. الفسيفساء مصنوعة من عدة أنواع من البذور. يريد بوجيغو عبر هذا العمل القول إن ميركل "نموذج لكل نساء العالم"، وهو يثني على الدعم الذي قدمته لبلده، كوسوفو، الذي أعلن استقلاله في عام 2008. وأنجز بوجيغو هذا العمل، اليوم، الأحد، في الوقت الذي يختار في الألمان خليفة لمستشارتهم، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تقدّم الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة أولاف شولتس على المحافظين بقيادة ميركل..