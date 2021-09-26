شاهد | الخنازير البرية تجتاح روما ودراسة تشير إلى أنها تسببت بحادث سير كل 48 ساعة

أصبح نشرُ مقاطع فيديو للخنازير البرية في روما الإيطالية بمثابة هواية، حيث يصوّرهم المواطنون الغاضبون في المدينة أثناء مرورهم أمام المتاجر وعبر شوارعهم. وشكلت أزمة النفايات في روما نقطة جذب لعائلات الخنازير البرية التي تخرج من المتنزهات الشاسعة المحيطة بالمدينة للتجول في الشوارع بحثاً عن الطعام.
ويقدر عدد الخنازير البرية في إيطاليا بأكثر من مليونين، بزيادة قدرها 15 بالمئة عن الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19، وفقاً لرابطة الزراعة الوطنية في إيطاليا. وتشير إحدى الدراسات التي أجريت في 2020 إلى أن الخنازير البرية في إيطاليا تسببت بحادث مروري كل 48 ساعة ما أدى إلى تسجيل 16 حالة وفاة وإصابة 215 شخصاً بجروح.
وتعارض جماعات حقوق الحيوان أي شكل من أشكال الإعدام، واقترحت أن الحل الأفضل هو التقاط الخنازير وتعقيمها وإطلاقها في المحميات.
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