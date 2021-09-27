شاهد: هكذا نجا "المنزل المعجزة" من الحمم البركانية المتدفقة من بركان لا بالما

أظهر مقطع فيديو التقطته طائرة مسيرة من جزيرة لا بالما، ما تصفه وسائل الإعلام الإسبانية بِاسم "البيت المعجزة"، والذي نجا من حمم البركان أثناء ثورانه. المنزل ملك لزوجين مسنين من الدنمارك لم يزروا الجزيرة منذ بداية الوباء، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الإسبانية.