بالفيديو: عودة منافسات القفز بالدرجات النارية "أكس 2021" للمرة الأولى منذ رفع إجراءات الإغلاق

فاز الألماني لوك أكرمان، بالميدالية الذهبية في ألعاب إكس 2021 بمنافسات القفز بالدرجات النارية والذي أقيم السبت في بازل سويسرا.

وحضر المنافسة حوالي 5 آلاف مشجع علما بأن السباق يعتبر الأول منذ تدابير الإغلاق التي اتخذتها أوروبا بسبب تفشي الوباء.

وفاز الألماني بالسباق برصيد 527 نقطة متقدمة على منافسيه الإسباني (456 نقطة) والفرنسي (437) اللذين جاءا في المركزين الثاني والثالث.