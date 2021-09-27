انهارت كنيسة في جزيرة لابالما الإسبانية بِفعل تدفقات الحمم البركانية القوية من بركان كومبري فييخا الذي ثار قبل أسبوع. وتُظهر اللقطات الدرامية سحابة من الدخان الكثيف تغطي برج الجرس في الكنيسة قبل أن ينهار. وتسببت الانفجارات في تساقط الصخور وانتشار الرماد على مساحة كبيرة.
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