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Lava from a volcano on La Palma has toppled a church

انهارت كنيسة في جزيرة لابالما الإسبانية بِفعل تدفقات الحمم البركانية القوية من بركان كومبري فييخا الذي ثار قبل أسبوع. وتُظهر اللقطات الدرامية سحابة من الدخان الكثيف تغطي برج الجرس في الكنيسة قبل أن ينهار. وتسببت الانفجارات في تساقط الصخور وانتشار الرماد على مساحة كبيرة.

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