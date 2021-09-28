شاهد: الحجاج الشيعة يحيون ذكرى أربعينة الإمام الحسين في كربلاء

تجمع مئات الآلاف من الحجاج الشيعة الثلاثاء في مدينة كربلاء العراقية لإحياء ذكرى أربعينية الإمام حسين، حفيد النبي محمد التي تعد نهاية فترة الحداد التي استمرت 40 يومًا على مقتله.
ويضرب الحجاج رؤوسهم وصدورهم خلال طقوس احتفالية حول ضريح الإمام الحسين الشهير في المدينة.
ووصل الحجاج إلى كربلاء قادمين من بغداد والبصرة وأجزاء أخرى من العالم الإسلامي الشيعي، وسار معظمهم لمسافات طويلة في مناسك حج إلى الضريح.
ويُعد المهرجان، أحد أكبر التجمعات المنتظمة في العالم، حيث يتفوق من حيث العدد على جميع مناسك الحج الآخرآ، بما في ذلك الحج إلى مكة.
وزاد مقتل الإمام الحسين في القرن السابع الميلادي من حدة الانقسام بين المسلمين الشيعة والسنة.
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