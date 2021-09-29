وصلت "أمل الصغيرة" الدمية التي يبلغ طولها 3.5 متر، وهي على هيئة فتاة سورية لاجئة، إلى جنيف السويسرية الثلاثاء في إطار رحلة سير تقطعها بطول ثمانية آلاف كيلومتر عبر أوروبا، للتوعية بمحنة اللاجئين الصغار. وبدأت الدمية العملاقة رحلتها يوم 27 يوليو-تموز في مدينة غازي عنتاب في تركيا، قرب الحدود السورية. وبعد توقفها في جنيف ستواصل أمل رحلتها باتجاه محطتها الأخيرة، مدينة مانشستر في شمال إنجلترا.
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