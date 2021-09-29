شاهد: تدافع وشجار بالأيادي بين نواب تايوانيين خلال خطاب سياسي حول أداء الحكومة

عُلقت أشغال المجلس التشريعي التايواني بسبب شجار بالأيادي بين النواب بعد أن قاطع المشرعون المعارضون خطابًا سياسيًا مهمًا. واندفع المشرعون إلى منصة المتحدث عندما بدأ رئيس مجلس النواب سو تسينج تشانغ خطابه السنوي حول أداء الحكومة.

دخل المشرعون في شجار وتدافع وسكب آخرون قارورات المياه على خصومهم، مما منع سو من إلقاء خطابه. وطالب المتظاهرون باستقالة المتحدث بسبب تعامل حكومته مع جائحة كوفيد-19.

في العام الماضي، أحضر أعضاء الحزب القومي أحشاء وأمعاء الخنزير إلى الغرفة وألقوا بها خلال وقفة احتجاجية على رفع تايوان الحظر المفروض على منتجات لحم الخنزير الأمريكية.