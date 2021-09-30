احتفل عشاق المغنية الأمريكية بريتني سبيرز خارج محكمة في لوس أنجلس بعد أن أمر قاض بوقف وصاية والدها عليها. وحددت القاضية بريندا بيني موعدا في نوفمبر- تشرين الثاني للنظر في إنهاء وصاية والد المغنية على مدى 13 عاما.
وعلقت القاضية بالمحكمة العليا في لوس أنجلس، إشراف جيمي سبيرز والد المغنية، على ثروة ابنته التي تقدر بنحو 60 مليون دولار.
يتحكم جيمي سبيرز في شؤون ابنته منذ عام 2008 عندما وافقت المحكمة على منحه وصاية واسعة النطاق على شؤونها بعدما عانت من مشكلة نفسية. ولم يُكشف قط عن تفاصيل صحتها النفسية.
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