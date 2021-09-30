زار دوق ودوقة كامبريدج ويليام وكاثرين نادي مدينة ديري للرغبي، أثناء رحلة ملكية إلى أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء (29 سبتمبر 2021).

تحدث الزوجان إلى الرياضيين وركلا كرة رغبي أيضا، ثم تحدثوا مع المساهمين في برنامج يسمى " الرياضة توحد المجتمعات"، والذي يوظف الأحداث الرياضية لتعزيز السلام والمصالحة عبر الخطوط الدينية.