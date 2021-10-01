شاهد: جدة هندية تمارس ببراعة رياضة "كالاري" التراثية للدفاع عن النفس

ببراعة تجنبت الجدة ميناكشي البالغة من العمر 78 عاما حركة قصب الخيزران التي يستخدمها ابنها في رياضة فنون الدفاع عن النفس "كالاري" في الهند. تحاول ميناكشي الحفاظ على هذا التراث الرياضي الهندي من خلال ممارستها ببراعة لمختلف الحركات بهدف نقلها إلى أحفادها فيما بعد. يُعتقد أن رياضة كالاري تعد أقدم فنون الدفاع عن النفس في الهند.
الجدة التي تعيش في ولاية كيرالا في جنوب الهند تعد مرجعا لهذه الرياضة التي تعرف كذلك باسم كلاريباياتو في الهند. ولا تضيع ميناكشي فرصة واحدة لتشجيع الفتيات على ممارستها أيضا.
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