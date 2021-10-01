بثت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا للزعيم كيم جونغ أون وهو يحضر اليوم الثاني من الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى "البرلمان". وخصص كيم خطابه لانتقاد الولايات المتحدة والعلاقات مع الجارة الجنوبية سيول.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قوله إن التهديدات العسكرية الأمريكية والسياسة العدائية لم تتغير مع تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة. وأضاف أن اقتراح واشنطن إجراء محادثات هو ستار للسياسة العدائية.
وأعرب كيم عن استعداده لإعادة فتح الخطوط الساخنة بين شطري كوريا اعتبارا من أكتوبر تشرين الأول. وقال إن الأمر يعود إلى كوريا الجنوبية لاستمرار المواجهة أو العمل على تعزيز علاقات جديدة مع بيونجيانج. وأضاف أنه لا توجد أسباب تدفع كوريا الشمالية لاستفزاز سول أو الإضرار بها.
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