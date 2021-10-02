شاهد: إضاءة برج إيفل باللون الوردي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

أضاءت أنوار برج إيفل باللون الوردي بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، الهادف إلى زيادة التوعية بهذا المرض، وجمع التبرعات المخصصة للبحث العلمي الخاص بالسرطان. ويقول رئيس مؤسسة "الشريط الوردي" فرانك بينار إن الهدف الأول للمؤسسة هو توعية الجمهور الواسع، لأن خمسين في المائة من النساء فقط يجرين الفحوصات، بينما المعروف أن تسعة أعشار حالات الإصابة يمكن أن تتعافى، إذا كان هناك فحص مبكر.