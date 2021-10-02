شاهد: هكذا احتفل بزفافه وريث آخر قياصرة روسيا نيقولاي الثاني

أقيمت الجمعة مراسم زفاف وريث آخر قياصرة روسيا نيقولا الثاني الذي أعدمه البلاشفة مع عائلته عام 1918، وحضر العرس في سانت بطرسبرغ للمرة الأولى منذ الثورة الروسية قبل 104 أعوام عدد من أفراد العائلات الملكية.
وعقد الدوق الكبير غيورغي رومانوف (40 عاماً) قرانه على الإيطالية ريبيكا بيتاريني (39 عاماً)، وأقيم الإكليل في كاتدرائية القديس إسحق في قلب عاصمة الإمبراطورية السابقة.
No Comment المزيد من
شاهد: جدة هندية تمارس ببراعة رياضة "كالاري" التراثية للدفاع عن النفس
شاهد: كيم جونغ أون يحضر جلسة برلمان بلاده وينتقد واشنطن بشدة في خطابه
شاهد: إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح إثر إعصار ضرب مدينة كيل الألمانية
شاهد: دوق ودوقة كامبريدج يلعبان الرغبي في إيرلندا الشمالية
شاهد: عشاق بريتني سبيرز يحتفلون بقرار تعليق وصاية والدها عليها
شاهد: عروض ضخمة ومسيرات حاشدة لأنصار حقوق الإجهاض في أمريكا اللاتينية
شاهد: مقاتلو طالبان يتفاخرون ويلهون في مهرجان ألعاب قرب كابول
شاهد: السلطات التايلاندية تصلح حواجز متضررة في سد "لام شيانغ كراي" لمنع الفيضانات
شاهد: حمم بركان لا بالما تصل إلى المحيط الأطلسي
شاهد: تدافع وشجار بالأيادي بين نواب تايوانيين خلال خطاب سياسي حول أداء الحكومة
شاهد: سويسريون يرحبون بـ"أمل الصغيرة" دمية اللاجئين ذات الأمتار الثلاثة
شاهد: الحجاج الشيعة يحيون ذكرى أربعينة الإمام الحسين في كربلاء
شاهد: بعد هدنة وجيزة...بركان كومبري فييخا في لابالما يثور مجددا
شاهد: المهاجرون الهايتيون يعبرون الغابة الكولومبية للوصول إلى حدود بنما ثم الولايات المتحدة
شاهد: نجوم أفلام جيمس بوند يجتمعون في متحف مدام توسو