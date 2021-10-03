أحرقت سلطات هندوراس أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين، حجزتها من عصابات خلال العام الحالي، في عمليات شملت مناطق مختلفة من أنحاء البلاد. وجرت عملية حرق المواد المخدرة جنوب العاصمة تيغوسيغالبا. ويعزز تكثيف هذه العمليات من جهود الرئيس خوان أورلاندو هرننديز، وسط اتهامه بوجود علاقة تربطه بعالم المخدرات، وهو ما ينفيه هرننديز، بينما حكم على شقيقه خوان أنطونيو في آذار / مارس الماضي بالسجن مدى الحياة، عندما مثل أمام محكمة أمريكية في نيويورك، بتهمة تهريب المخدرات.