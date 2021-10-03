شاهد: صور كاميرا حرارية لبركان "كومبر فيخا" وتدفق الحمم البركانية في لابالما الإسبانية

أمرت السلطات الإسبانية عدة آلاف من السكان في جزيرة لا بالما بالبقاء في المنازل بسبب تدهور جودة الهواء وسط استمرار ثوران بركان كومبري بييخا الذي يواصل قذف الحمم وسحب الدخان الأسود الكثيف.

وتم إجلاء نحو ستة آلاف شخص من منازلهم منذ بدء ثوران البركان في 19 سبتمبر أيلول.

ودمر البركان أكثر من 800 بناية في الجزيرة التي يقطنها نحو 83 ألف نسمة، وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري