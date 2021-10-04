شاهد: متظاهرون مؤيدون لاستقلال كتالونيا في الذكرى الرابعة للاستفتاء

تظاهر المئات من أنصار الاستقلال الكتالوني بمناسبة الذكرى الرابعة للاستفتاء في برشلونة، يوم الأحد.
وطالب المتظاهرون القادة السياسيين بإعلان الاستقلال من جانب واحد. وحمل البعض لافتات كتب عليها "حرية" بالكاتالونية وهتف آخرون للحرية بالإيطالية ملوحين بالأعلام الكتالونية.
يجدر بالذكر أن برلمان كاتالونيا قد أصدر في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 قراراً يعلن فيه بدء عملية الاستقلال، وبناء على ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن الدولة ستستخدم أي آلية قضائية وسياسية متاحة واردة في الدستور للدفاع عن سيادة الشعب الإسباني وتحقيق المصلحة العامة لإسبانيا".
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