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فيضانات في العاصمة العمانية مسقط، حيث ضربت عاصفة شاهين الاستوائية البلاد - 3 تشرين الأول / أوكتوبر 2021

حثت السلطات في سلطنة عُمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز إيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد الإعصار شاهين.

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