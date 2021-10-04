حثت السلطات في سلطنة عُمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز إيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد الإعصار شاهين.
حثت السلطات في سلطنة عُمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز إيواء الطوارئ مع استعداد السلطنة لاشتداد الإعصار شاهين.
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