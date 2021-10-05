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الكشف عن قوس النصر في باريس بعد تغليفه بالقماش

قام عمال الإثنين بتفكيك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس بعد ثلاثة أسابيع من وضعه على المعلم الفرنسي الشهير في إطار عرض فني يكرم الفنان تالغاري كريستو فلاديميروف جافاشيف وزوجته جين كلود دينات دي غيلبون.

الفنانان الراحلان كريستو وجين كلود تصورا المشروع في عام 1961. وبعد 50 عاما تم تجسيد المشروع من خلال فلاديمير يافاتشيف، ابن شقيق كريستو. وأكد يافاتشيف أن المواد المستخدمة في التركيب ستُعطى إلى منظمة بارلي غير الحكومية لإعادة تدويرها.

ولدت فكرة العمل الفني في أوائل الستينيات، عندما عاش كريستو فلاديميروف جافاشيف البلغاري المولد وزوجته جين كلود دينات دي غيلبون في باريس. وتوفيت جين كلود في العام 2009، فيما فارق كريستو الحياة في مايو- أيار من العام الماضي.

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كان من المقرر تغليف النصب التذكاري في الخريف الماضي، لكن جائحة كوفيد- 19 أخرته.

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