يستمر تدفق الحمم البركانية من بركان كومبري فيجا.

قالت السلطات في جزيرة لا بالما الإسبانية، إنها شددت من رقابتها على ثوران البركان بعد انهيار جزء منه وانطلاق سيل من الحمم البركانية أكثر سيولة وأسرع حركة.

بلغ عرض نهر الحمم البركانية حتى الاثنين 1250 مترا أي أوسع بنحو 300 متر مما كان عليه يوم الأحد.

أصبح البركان الموجود على سلسلة جبال كومبر فيجا، والذي اندلع قبل أسبوعين، أكثر ثورانا بعد أن هدأ لعدة أيام الأسبوع الماضي.