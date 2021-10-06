شاهد | حرائق غابات دمرت آلاف الهكتارات في الأرجنتين

خلف حريق غابات في شمال مقاطعة قرطبة الأرجنتينية يخلف أراض مدمرة.
بدأ الحريق منذ خمسة أيام فى أربع مناطق. تمت السيطرة عليه في تولومبا وسوبريمونتي، لكن البؤر النشطة بقيت في كامينياغا وسان بيدرو نورتي، على بعد حوالي 900 كيلومتر شمال غرب بوينس آيرس.
خلف حريق غابات في شمال مقاطعة قرطبة الأرجنتينية يخلف أراض مدمرة.
بدأ الحريق منذ خمسة أيام فى أربع مناطق. تمت السيطرة عليه في تولومبا وسوبريمونتي، لكن البؤر النشطة بقيت في كامينياغا وسان بيدرو نورتي، على بعد حوالي 900 كيلومتر شمال غرب بوينس آيرس.
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