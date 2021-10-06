شاهد: وصول فريق روسي إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم في مدار الأرض

وصل طاقم يضم بين أفراده ممثلة ومخرجا إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم روائي طويل في مدار الأرض في التاريخ وتسجيل نقاط رمزية في المنافسة مع الولايات المتحدة بعد سنوات من الانتكاسات في هذا القطاع.
والتحم صاروخ "سويوز" الذي ينقل الممثلة يوليا بيريسيلد والمخرج كليم تشيبينكو إضافة إلى رائد الفضاء المخضرم أنتون شكابليروف، بمحطة الفضاء الدولية عند الساعة 12,22 ت غ بتأخير عشر دقائق عن الموعد المحدد أساسا، وذلك بعد انتقال شكابليروف إلى نظام التحكم اليدوي.
وكانت المركبة وهي من طراز "سويوز ام اس-19" انطلقت عند الساعة 08,55 ت غ من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، في مهمة يُتوقع استمرارها 12 يوما قبل عودة الطاقم إلى الأرض في 17 تشرين الأول/أكتوبر.
ويسعى الفريق الروسي إلى أن يسبق مشروع فيلم أمريكي في مدار الأرض من بطولة توم كروز ولا يُعرف حتى الساعة جدوله الزمني. وقد أعلنت شركة "بلو أوريجين" التي أسسها بيزوس، الإثنين أن الممثل وليام شاتنر الذي جسد دور الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" سيخرج إلى الفضاء الأسبوع المقبل.
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