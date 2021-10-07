شاهد: إنقاذ حوت أحدب تقطعت به السبل في الأرجنتين

قالت مؤسسة البيئة موندو مارينو إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ حوت أحدب يوم الثلاثاء، 5 تشرين الأول / أكتوبر، بعد أن جرفته المياه على ساحل مقاطعة بوينس آيرس.
تم تنبيه المؤسسة إلى جنوح الحيوان، طوله 8.5 متر ووزنه حوالي سبعة أطنان، بعد ظهر يوم الاثنين.
استخدم رجال الإنقاذ، بمساعدة موظفين من مختلف الوكالات الحكومية، أحزمة وحفارة ثقيلة لإخراج الحوت إلى عمق يمكن أن يطفو فيه. وبمجرد وصوله إلى هذا العمق، كان الحوت الأحدب "يتفاعل بسرعة" وسبح في البح ، وفقًا لما ذكرته المؤسسة البيئية.
وهذه العملية هي الثانية خلال 48 ساعة، حيث تم إنقاذ حوت أحدب آخر يوم الأحد بعد أن جرفته الأمواج على أحد الشواطئ في مدينة نويفا أتلانتس.
No Comment المزيد من
شاهد: الأفغان يهرعون نحو مكتب الجوازات بعد أن قررت طالبان إعادة فتحه
شاهد: متظاهرون بيئيون يقتحمون عرض أزياء لوي فويتون في باريس
شاهد | حرائق غابات دمرت آلاف الهكتارات في الأرجنتين
شاهد: وصول فريق روسي إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير أول فيلم في مدار الأرض
شاهد: أطنان القمامة تعُم شواطئ مرسيليا غداة عاصفة شديدة اجتاحت المدينة
شاهد: احتجاج ضد "إلزامية" التطعيم ضد كورونا للعاملين في المدارس بنيويورك
شاهد: ثورة جديدة وعنيفة لبركان كومبري فيجا بعد هدوء نسبي لأيام
شاهد: اشتباكات بين مزارعي كوكا بوليفيين والشرطة في لاباز
شاهد: بداية فك الغلاف القماشي الفضي والأزرق من قوس النصر في باريس
شاهد: حركة "تمرد الانقراض" تهدد بشلّ الحركة في مدينة زيوريخ لإجبار الحكومة على الاستجابة لمطالبها
شاهد: متظاهرون مؤيدون لاستقلال كتالونيا في الذكرى الرابعة للاستفتاء
شاهد: مسيرة داعمة لحقّ الإجهاض تجوب شوارع واشنطن .."جسدي.. خياري، حقي"
شاهد: فيضانات في عُمان حيث ضرب إعصار شاهين البلاد
شاهد: صور كاميرا حرارية لبركان "كومبر فيخا" وتدفق الحمم البركانية في لابالما الإسبانية
شاهد: سلطات هندوراس تحرق 3313 كيلوغراما من الكوكايين