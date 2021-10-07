شاهد: إنقاذ حوت أحدب تقطعت به السبل في الأرجنتين

قالت مؤسسة البيئة موندو مارينو إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إنقاذ حوت أحدب يوم الثلاثاء، 5 تشرين الأول / أكتوبر، بعد أن جرفته المياه على ساحل مقاطعة بوينس آيرس.

تم تنبيه المؤسسة إلى جنوح الحيوان، طوله 8.5 متر ووزنه حوالي سبعة أطنان، بعد ظهر يوم الاثنين.

استخدم رجال الإنقاذ، بمساعدة موظفين من مختلف الوكالات الحكومية، أحزمة وحفارة ثقيلة لإخراج الحوت إلى عمق يمكن أن يطفو فيه. وبمجرد وصوله إلى هذا العمق، كان الحوت الأحدب "يتفاعل بسرعة" وسبح في البح ، وفقًا لما ذكرته المؤسسة البيئية.

وهذه العملية هي الثانية خلال 48 ساعة، حيث تم إنقاذ حوت أحدب آخر يوم الأحد بعد أن جرفته الأمواج على أحد الشواطئ في مدينة نويفا أتلانتس.