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شاهد: تكريم الممثل دانييل كريغ بنجمة في ممر المشاهير في هوليوود

قبل يومين فقط من إصدار أحدث أفلام جيمس بوند ""لا وقت للموت" (No Time to Die)، حظي النجم دانييل كريغ بشرف استلام نجمته في ممر المشاهير في هوليوود.

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تم الكشف عن نجمته في حفل مسائي نادر، وأصبح الممثل البالغ من العمر 53 عاماً هو النجم رقم 2704 الذي تم وضع اسمه في شارع هوليوود 7007، في لوس أنجلوس.

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